Три человека пострадали при обрушении литейного цеха в Малоярославце Калужской области

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1 февраля 2022, 11:02

фото: 40.mchs.gov.ru

Три человека пострадали при обрушении на предприятии ООО «Агрисовгаз», в литейном цеху № 1, в Малоярославце Калужской области. По данным калужского управления МЧС РФ, во вторник в г. Малоярославец, по адресу ул. Мирная, д. 3, на предприятии в литейном цеху произошло нарушение технологического процесса – разгерметизация плавильной печи со сплавом алюминия с последующим гидроударом и частичным разрушением части стены на площади 40 квадратных метров.

На месте работали пожарно-спасательные подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области. К ликвидации происшествия привлекалось 43 человека и 14 единиц техники.

Двум из троих пострадавших оказали медицинскую помощь и выписали домой. Один человек находится в больнице. Угрозы для жизни нет. Организована прокурорская проверка, прокурор выезжал на место.

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