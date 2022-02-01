Пропавшая в Холме Новгородской области девочка 2020 года рождения найдена мертвой

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1 февраля 2022, 10:12

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Девочка Ангелина Солдатова, пропавшая г. Холм Новгородской области, найдена мертвой. Малышке был один год и девять месяцев. "Найдена. Погибла. Солдатова Ангелина, 2020 года рождения (1 год 9 месяцев)", - сообщили во вторник утром волонтеры НООО "Поисково-спасательный отряд "ФЕНИКС".

Добровольцы, искавшие девочку, пропавшую ночью 25 января в Холме, принесли "искренние соболезнования родным и близким".

По данным портала "53 новости", тело ребёнка было найдено в снегу недалеко от дома без одежды.

После пропажи маленькой девочки СКР возбудил уголовное дело по статье "убийство". Мать малышки и её сожитель задержаны. По ходатайству следователя им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

27 января было возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц.

В ходе расследования уголовного дела в городе Холме Новгородской области следователями установлено, что семья ребёнка состояла на учете в органах системы профилактики, семеро детей ранее помещены в социальное учреждение в связи с ненадлежащими условиями их проживания. Ангелина была оставлена в семье, вопрос о помещении её в специализированное учреждение рассмотрен не был. Второе дело было возбуждено по факту халатности со стороны должностных лиц комитета образования администрации Холмского муниципального района.

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