Двенадцать человек были спасены при пожаре в многоэтажном доме на севере Москвы

Двенадцать человек были спасены при пожаре в двенадцатиэтажном жилом доме на севере Москвы. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 31 января, в пресс-службе столичного главка МЧС.
Уточняется, что возгорание произошло сегодня днем в одной из квартир двенадцатиэтажного жилого дома на улице Большая Академическая. Семеро детей и пятеро взрослых были спасены из здания и переданы врачам скорой помощи для проверки состояния.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров. К 16.33 возгорание было локализовано, а к 16.43 – полностью ликвидировано.
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