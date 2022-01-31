Двенадцать человек были спасены при пожаре в многоэтажном доме на севере Москвы

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31 января 2022, 17:44 Источник: РИА "Новости"

пожарный, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Двенадцать человек были спасены при пожаре в двенадцатиэтажном жилом доме на севере Москвы. Соответствующую информацию предоставили в понедельник, 31 января, в пресс-службе столичного главка МЧС.

Уточняется, что возгорание произошло сегодня днем в одной из квартир двенадцатиэтажного жилого дома на улице Большая Академическая. Семеро детей и пятеро взрослых были спасены из здания и переданы врачам скорой помощи для проверки состояния.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. К 16.33 возгорание было локализовано, а к 16.43 – полностью ликвидировано.

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