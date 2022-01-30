Челябинец попался полиции, расплачиваясь чужой банковской картой

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

30 января 2022, 16:50 Анна Семенова

Расплачиваться найденной картой - преступление. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Женщина обронила пластик возле банкомата.

Не всем удается быть честными и благородными, когда речь идет о легких деньгах. Вот и 34-летний житель Челябинска не смог совладать с собой, когда в очереди к банкомату заметил, что пожилая женщина после снятия наличных обронила свою карту. Не сказав ей об этом, молодой мужчина подождал, пока она уйдет и присвоил находку себе. После чего отправился по магазинам, где стал расплачиваться чужими деньгами.

Когда женщина увидела смс от банка о списании более четырех тысяч рублей, она отправилась в полицию. Оперативники быстро установили и задержали подозреваемого. Оказалось, что ранее он уже был судим. Мужчина сразу признался, что воспользовался картой. Но чистосердечное покаяние не спасет его от еще одного уголовного дела. За кражу он может получить срок до шести лет. Пока же челябинец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В ГУ МВД по Челябинской области напомнили, что использование найденной чужой банковской карты – это преступление. Уголовная ответственная наступает даже в случае если вы попытаетесь расплатиться чужой карточкой в магазине и вам это не удастся, так как владелец ее заблокировал.

Если вы нашли банковскую карту, вы обязаны заявить о находке в полицию или обратиться в отделение банка и сдать карту.

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