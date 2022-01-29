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В Тюмени полицейский ранил из охотничьего ружья человека, приняв его за животное

, 21:55 Источник: Интерфакс

В Тюмени полицейский ранил из охотничьего ружья человека, приняв его за животное
Ружье, Kalashnikov Media/globallook.com

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, который в лесу ранил человека из охотничьего ружья, сообщает пресс-служба управления СКР по Тюменской области.

Как сообщает ведомство, дело возбуждено против старшего участкового уполномоченного межмуниципального отдела полиции «Тюменский». Ему предъявлено обвинение в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью.

По данным областного управления МВД, полицейский в свой выходной день в лесу «проверял охотничье ружье».

«Во время прицеливания он заметил движение в кустах и выстрелил, предположив, что там находится дикое животное. После этого он услышал крик человека и, подбежав к кустам, обнаружил раненого мужчину»,- говорится в сообщении ведомства.

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