В Тюмени полицейский ранил из охотничьего ружья человека, приняв его за животное

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении полицейского, который в лесу ранил человека из охотничьего ружья, сообщает пресс-служба управления СКР по Тюменской области.
Как сообщает ведомство, дело возбуждено против старшего участкового уполномоченного межмуниципального отдела полиции «Тюменский». Ему предъявлено обвинение в причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью.
По данным областного управления МВД, полицейский в свой выходной день в лесу «проверял охотничье ружье».
«Во время прицеливания он заметил движение в кустах и выстрелил, предположив, что там находится дикое животное. После этого он услышал крик человека и, подбежав к кустам, обнаружил раненого мужчину»,- говорится в сообщении ведомства.
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