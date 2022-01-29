В Пятигорске загорелся хладокомбинат - идет эвакуация населения из прилежащих к нему районов

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29 января 2022, 17:11 Источник: "Интерфакс"

Скриншот из видео.

В Пятигорске загорелось одно из старейших предприятий города — хладокомбинат ЗАО «Холод», выпускающий более 100 видов мороженого. Пожару присвоен повышенный ранг опасности, из близлежащих районов начата эвакуация населения.

«Возгорание в производственных цехах «Холод». Создан штаб по тушению пожара. В близлежащих районах проводится эвакуация населения. Просим подойти с пониманием и покинуть близлежащую зону»,- написал в своем инстаграме глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

По данным МЧС по Ставропольскому краю, пожар, которому сразу присвоен повышенный ранг опасности, начался в компрессорном цехе в 15:09, площадь возгорания составляет 600 кв. метров, есть угроза распространения. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Ранее сегодня сообщалось о том, что при пожаре в жилом доме в Архангельской области погибли пять человек.

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