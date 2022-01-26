Оказавшиеся в аэропорту Стамбула спали на багажной ленте, ели замороженные бутерброды и устроили демонстрацию

Аргументы Недели → Происшествия 13+

26 января 2022, 15:54

Фото: Global Look

Аэропорт Стамбула только-только начал отправлять задержанные рейсы. После двух суток ожидания часть пассажиров постепенно наконец проходит на посадку. Однако то, что им пришлось пережить, они еще долго не забудут.

На Стамбул обрушился сильнейший за последние 29 лет снегопад. Из-за этого самолеты не могли приземлиться и вылететь, техника не справлялась. Вообще аэропорт Стамбула – крупнейший хаб и всегда считался образцовым. Однако с коллапсом, судя по отзывам туристов, его сотрудники справились не очень профессионально. Людей кормили замороженными бутербродами, а аэродромные техники, вместо того чтобы расчищать снег, играли в снежки.

У тех, кто застрял в аэропорту, первое время даже не было возможности выехать в город и переночевать в комфорте – на дороге случилась авария и все перекрыли. Когда наконец трассу расчистили, авиакомпании все равно не спешили организовывать трансфер и ночлег. Пассажиры были вынуждены устроить стихийную забастовку. Они ходили по зданию аэропорта с криками We need hotel! После этого сотрудники покинули стойку информации, к которой стягивалась толпа.

Люди спали везде, где только возможно. Некоторые устроились на ленте для получения багажа. Тем, кто успел зарегистрироваться и пройти зону досмотра, повезло больше. Там условия были чуть более комфортные.

Какие-то рейсы посадили в Бордуме. В терминале, где люди провели не один час, не было отопления. А пассажиров «Победы» после приземления в Стамбуле продержали в самолете более семи часов, потому что не могли подогнать трап.

Среди тысяч застрявших в аэропорту оказался и Жерар Депардье. Он не устраивал истерику, а решил провести время в кафе.

Всем, кто собирается вылетать из России, рекомендуют внимательно следить за погодными условиями – апокалипсис сдвигается к Европе. Да и в Стамбуле еще не успели все расчистить, многие все еще ждут вылета.

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