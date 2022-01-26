В Петербурге четырнадцать человек пострадали в результате ДТП с маршруткой и фурой

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26 января 2022, 16:00 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге четырнадцать человек пострадали в результате столкновения фуры и маршрутного автобуса. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Авария случилась сегодня около 11 утра на перекрестке Ленсоветовской дороги в поселке Шушары. Установлено, что маршрутный автобус "ПАЗ" совершил столкновение с фурой с прицепом.

Впоследствии машины скорой помощи доставили в семь человек в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, а еще семь человек были госпитализированы в городскую больницу № 26. Известно, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии, а тринадцать человек получили травмы средней степени тяжести.

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