В Петербурге четырнадцать человек пострадали в результате ДТП с маршруткой и фурой

В Санкт-Петербурге четырнадцать человек пострадали в результате столкновения фуры и маршрутного автобуса. Соответствующую информацию предоставили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Авария случилась сегодня около 11 утра на перекрестке Ленсоветовской дороги в поселке Шушары. Установлено, что маршрутный автобус "ПАЗ" совершил столкновение с фурой с прицепом.
Впоследствии машины скорой помощи доставили в семь человек в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, а еще семь человек были госпитализированы в городскую больницу № 26. Известно, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии, а тринадцать человек получили травмы средней степени тяжести.
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