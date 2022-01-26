МВД: в Амурской области пьяный сотрудник полиции устроил ДТП, в котором погибла женщина-криминалист

В Амурской области следователи в городе Шимановске возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего сотрудника полиции, водителя дежурной части ОМВД России по Магдагачинскому району, подозреваемого в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Следователи СУ Следственного комитета РФ по Амурской области возбудили дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
Следствие установило, что во вторник вечером подозреваемый, управляя служебным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением машины УАЗ и допустил наезд на стоящий на обочине грузовой автомобиль.
В результате на месте ДТП скончалась пассажирка - начальник экспертно-криминалистической группы ОМВД России по Магдагачинскому району. Ее 19-летний сын и еще один мужчина - сотрудник МВД - пострадали. Пострадавшие молодой человек и полицейский доставлены в больницу.
Подозреваемый полицейский задержан и помещен в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.
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