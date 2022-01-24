На острове Беринга сгорела котельная

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24 января 2022, 16:02

Фото pixabay.com

Пожар произошел в здании котельной в селе Никольское на острове Беринга. К месту происшествия направились 12 сотрудников пожарного поста на трех единицах техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Согласно имеющимся данным, без отопления остались четыре дома по 12 квартир, один 24-квартирный и четыре частных дома, где живут 123 человека, среди них 38 детей.

Сейчас в здании сельской школы развернут пункт временного содержания. К приему жителей готовы и в местной гостинице.

Утром, 25 января, вертолетом МЧС России жителям предоставят обогреватели. Также завтра из порта Петропавловска-Камчатского в сторону села Никольского выйдет судно, которое доставит на остров мобильную котельную.

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