На острове Беринга сгорела котельная

Пожар произошел в здании котельной в селе Никольское на острове Беринга. К месту происшествия направились 12 сотрудников пожарного поста на трех единицах техники. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Согласно имеющимся данным, без отопления остались четыре дома по 12 квартир, один 24-квартирный и четыре частных дома, где живут 123 человека, среди них 38 детей.
Сейчас в здании сельской школы развернут пункт временного содержания. К приему жителей готовы и в местной гостинице.
Утром, 25 января, вертолетом МЧС России жителям предоставят обогреватели. Также завтра из порта Петропавловска-Камчатского в сторону села Никольского выйдет судно, которое доставит на остров мобильную котельную.
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