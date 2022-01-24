В Новой Москве при столкновении двух автомобилей погибла женщина

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24 января 2022, 10:55 Источник: АГН "Москва"

полиция, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

В понедельник, 24 января, на пересечении Варшавского шоссе и Московского малого кольца (А-107) произошло столкновение двух автомобилей. В результате аварии погибла женщина.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Nissan X-Trail, осуществляя поворот налево, совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Mazda CX-9. В результате столкновения женщина - пассажир автомобиля Nissan - от полученных травм скончалась, водитель этой же автомашины с травмами доставлен в больницу»,- пояснили в пресс-службе ГИБДД.

О пострадавших в автомобиле Mazda информация не поступала.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что в Архангельске автомобиль совершил наезд на женщину с двумя детьми четырех и семи лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Один несовершеннолетний погиб.

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