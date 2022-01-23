Причиной смертельного отравления супружеской пары в Подмосковье могли стать пирожки

Стали известны некоторые детали отравления семьи из подмосковного Обухова, в результате которого оба супруга погибли, а их 9-летний сын находится сейчас в реанимации.
Как сообщает REN ТВ, следствие предполагает, что причиной могли стать пирожки, которые семья приобрела в небольшом магазине возле дома. Всего их было съедено 6 штук. В квартире, кроме того, была обнаружена копченая рыба, которая тоже могла стать причиной отравления.
Ранее сообщалось, что 22 января в одной из квартир рабочего поселка Обухово неподалеку от Ногинска были обнаружены тела 35-летнего мужчины и его 28-летней жены с признаками отравления. 9-летний сын с признаками тяжелого отравления госпитализирован.
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