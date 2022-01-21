Более двадцати автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Новой Москве

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21 января 2022, 20:17 Источник: РИА "Новости"

шина автомобиля, pixabay.com

На 54-м километре Киевского шоссе в Новой Москве столкнулись более двадцати автомобилей. Согласно последней информации сотрудников правоохранительных органов, из-за аварии образовалась пробка.

Источник сообщил журналистам вечером в пятницу, 21 января, что на трассе произошло столкновение более двух десятков автомобилей.

Представитель экстренных служб столицы в свою очередь заявил, что столкнулись девять машин. В настоящий момент двух человек осматривают врачи. Причиной дорожно-транспортного происшествия стали сильный снег и гололедица.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются.

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