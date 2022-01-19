В Петербурге студентка юридической академии задержана за попытку взорвать банкомат

В Петербурге по подозрению в попытке ограбить банкомат задержана студентка 4 курса юридической академии, сообщает издание «Фонтанка».
Инцидент произошел рано утром 18 января в Вырице Гатчинского района. Девушка была «вооружена» газовым баллоном, с помощью которого намеревалась взорвать банкомат. Однако попытка не удалась: ее манипуляции попали на видеокамеру, и оператор банка вызвал полицию.
Задержали ее в тот же день. При обыске в квартире студентки нашли одежду, в которой она была во время ограбления, а также отмычки и ножи. Как сообщается, в банкомате было 3,3 млн рублей.
Ранее сообщалось, что грабитель взорвал банкомат в московском супермаркете «Лента» в новогоднюю ночь под бой курантов и унес несколько сот тысяч рублей.
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