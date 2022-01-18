Житель Нижнего Новгорода погиб в результате падения глыбы льда с крыши дома

Житель Нижнего Новгорода погиб в результате падения на него глыбы льда с крыши дома. Соответствующую информацию предоставили во вторник в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Происшествие случилось около 11 утра 18 января рядом с одноэтажным домом на улице Федосеенко Сормовского района города. Известно, что погиб 56-летний мужчина. Установлено, что собственник здания проводил работы по очистке наледи с крыши посредством бензопилы. В какой-то момент ледяной столб диаметром около одного метра сломался и упал на потерпевшего, нанеся ему травмы, несовместимые с жизнью.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
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