Житель Нижнего Новгорода погиб в результате падения глыбы льда с крыши дома

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18 января 2022, 18:13 Источник: СУСК РФ по Нижегородской области

сосульки, pixabay.com

Житель Нижнего Новгорода погиб в результате падения на него глыбы льда с крыши дома. Соответствующую информацию предоставили во вторник в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

Происшествие случилось около 11 утра 18 января рядом с одноэтажным домом на улице Федосеенко Сормовского района города. Известно, что погиб 56-летний мужчина. Установлено, что собственник здания проводил работы по очистке наледи с крыши посредством бензопилы. В какой-то момент ледяной столб диаметром около одного метра сломался и упал на потерпевшего, нанеся ему травмы, несовместимые с жизнью.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

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