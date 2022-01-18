В Ненецком автономном округе совершил жесткую посадку вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8, который совершал междувахтовый рейс, не долетел до вертолетной площадки, расположенной у поселка Варандей в Ненецком автономном округе, и, повредив рулевой винт, приземлился в снег.
В региональном управлении МЧС уточнили, что вертолет совершил жесткую посадку в 120 метрах от вертодрома Арктический.
Согласно последней информации, на борту летательного аппарата в момент случившегося находились одиннадцать человек, в частности, три члена экипажа. Подчеркивается, что в результате случившегося никто не погиб и не пострадал.
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