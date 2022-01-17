Три человека погибли при пожаре в жилом доме в Челябинске

В результате пожара в квартире жилого дома в Челябинске утром в понедельник, 17 января, погибли три человека, а еще один пострадал. Об этом сообщили сегодня в пресс-центре ГУМЧС России по региону.
Пожар вспыхнул на первом этаже жилого дома по улице Молодогвардейцев. К моменту прибытия на место происшествия спасателей в подъезде было плотное задымление. Из опасной зоны были выведены пять человек, в частности, двое детей.
Еще пятнадцать человек, из которых пятеро детей, вышли на улицу самостоятельно до прибытия огнеборцев.
В ходе тушения возгорания были обнаружены три человека без признаков жизни. Один мужчина был спасен и передан бригаде скорой помощи.
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