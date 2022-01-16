В Новгородской области волк напал на человека

В Новгородской области прокуратура начала проверку после нападения волков на жителей и домашних животных в населенных пунктах в Старорусском и Хвойнинском районах. В связи со сложными погодными условиями в регионе волки подходят к деревням и селам.
В Хвойнинском районе волк напал на мужчину. Мужчину госпитализировали с травмами.
Прокуратура Новгородской области инициировала проведение проверки по фактам нападения волков. Надзорным ведомством будет дана оценка соблюдению требований законодательства о сохранении охотничьих ресурсов и полноте мер, принимаемых региональным комитетом охотничьего хозяйства и рыболовства при регулировании поголовья хищных животных.
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