В Псковской области при столкновении легковушек погибли пять человек

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16 января 2022, 12:55 Источник: МВД медиа

авария, фото: pixels.com

В воскресенье, 16 января, в Псковской области столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погиби пять человек.

Инцидент произошел около 9 часов на Псковском шоссе в городе Печоры. По предварительным данным, столкнулись «Ауди» и «Волга». На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает сайт «МВД Медиа».

Следственными мероприятиями руководит начальник УМВД генерал-майор Алексей Овсянников.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Подольске три человека погибли при столкновении автомобилей ВАЗ и «Ауди». Водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другой легковушкой.

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