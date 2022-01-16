В Магнитогорске прихожанка провалилась под пол в церкви

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16 января 2022, 12:39 Анна Семенова

Женщина от испуга не смогла выбраться с метровой высоты. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

На помощь пришли спасатели

ЧП произошло в небольшой церкви в городе металлургов. 70-летняя пенсионерка не заметила в темноте зазор в полу – деревянный настил остался кое-где разобранным после ремонта. Прихожанка провалилась и застряла между труб. Сразу дала о себе знать старая травма ноги – пронзила боль. Пожилая женщина сильно испугалась и не смогла выбраться из ловушки самостоятельно.

Другие женщины, которые находились в церкви, тоже оказались не в силах вытащить пострадавшую. Они позвонили спасателям. Специалисты быстро подняли женщину с глубины один метр и положили на носилки. Приехавшие медики оказали первую помощь, после чего отвезли пенсионерку в больницу.

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