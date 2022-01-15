Аргументы Недели Происшествия 13+

В Москве по обвинению в педофилии арестован гражданн США

, 19:49 Источник: ТАСС

В Москве по обвинению в педофилии арестован гражданн США
фото: pixabay.com

В Москве Савеловский суд арестовал гражданина США Дэвида Томаса Барнса на два месяца по обвинению в педофилии. Американский пенсионер был задержан в столице по делу о его насильственных действиях сексуального характера в отношении двух  несовершеннолетних сыновей.

Заявление на гражданина США подала в полицию его бывшая жена-россиянка. Она рассказала, что мужчина домогался до двух своих сыновей, когда они приезжали к ему погостить в Хьюстоне. По словам женщины, он совращал детей на протяжении четырех лет с 2014 года. Сейчас дети с матерью живут в Москве, Барнс приехал в Россию по туристической визе.

В конце 2020 года Савеловский суд лишил этого американца родительских прав. Тогда сообщалось о подозрениях в отношении американца, который мог совершить половые преступления против своей сыновей.

Сейчас суд обвинил Дэвида Томаса Барнса по двум эпизодам п "б" ч. 4 ст. 132 в насильственных действиях сексуального характера. Суд отправил его в СИЗО до 13 марта.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ИЧ

Политика

Госсекретарь Блинкен заявил, что США и Североатлантический альянс готовы к дальнейшему диалогу с Россией

Госсекретарь Блинкен заявил, что США и Североатлантический альянс готовы к дальнейшему диалогу с Россией

Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в минувшую пятницу, 14 января, заявил, что США и Североатлантический альянс готовы к продолжению диалога с Российской Федерацией.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество