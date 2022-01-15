В Москве по обвинению в педофилии арестован гражданн США

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15 января 2022, 19:49 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В Москве Савеловский суд арестовал гражданина США Дэвида Томаса Барнса на два месяца по обвинению в педофилии. Американский пенсионер был задержан в столице по делу о его насильственных действиях сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних сыновей.

Заявление на гражданина США подала в полицию его бывшая жена-россиянка. Она рассказала, что мужчина домогался до двух своих сыновей, когда они приезжали к ему погостить в Хьюстоне. По словам женщины, он совращал детей на протяжении четырех лет с 2014 года. Сейчас дети с матерью живут в Москве, Барнс приехал в Россию по туристической визе.

В конце 2020 года Савеловский суд лишил этого американца родительских прав. Тогда сообщалось о подозрениях в отношении американца, который мог совершить половые преступления против своей сыновей.

Сейчас суд обвинил Дэвида Томаса Барнса по двум эпизодам п "б" ч. 4 ст. 132 в насильственных действиях сексуального характера. Суд отправил его в СИЗО до 13 марта.

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