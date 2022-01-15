В челябинской школе случился пожар

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

15 января 2022, 15:29 Анна Семенова

Пламя не успело распространиться. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Ученики и учителя эвакуировались самостоятельно.

Сегодня, 15 января, в школе №152 города Челябинска произошло ЧП. Сигнализация сработала во время урока. Пока на место мчались пожарные, 213 детей и 13 взрослых самостоятельно покинули здание.

Возгорание произошло в техническом помещении, замкнуло электроприбор. С огнем работники школы справились самостоятельно, приехавшим огнеборцам оставалось только оценить ущерб. Специалисты сообщили, что пострадал один квадратный метр площади.

Никто не пострадал. Школьников отпустили домой, а помещение тщательно проветрили.

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