Росавиация установила причины возникшей опасности при полете авиалайнера A-321 с двумя сотнями пассажиров на борту

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15 января 2022, 14:16 Источник: Коммерсантъ

Фото: Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР

Проблемы пассажирскому A-321, обледеневшему и едва не разбившемуся после взлета из аэропорта Магадана, создали ветераны. К такому мнению пришли эксперты Росавиации.



Второго декабря 2021 года авиалайнер А-321 с семью членами экипажа и 202 пассажирами на борту должен был вылетать из Магадана в Новосибирск. Метеорологи заявляли о снегопаде и возможном обледенении, но аэропорт работал в штатном режиме.



А-321 оказался укрытым толстым слоем снега, при этом участники подготовки Airbus к полету проигнорировали необходимые требования. Опытнейший командир экипажа А-321 56-летний Михаил Кулагин, имеющий общий налет почти 14,5 тыс. часов, и выпускающий техник Юрий Игонин, проработавший в магаданском аэропорту «Сокол» 50 лет, сочли покрывший лайнер снег не мокрым, а «пушистым». Они решили обработать противообледенительной жидкостью только крылья и хвостовой стабилизатор самолета.



Занесенный снегом лайнер разогнался по полосе и поднялся в воздух. С кабины и фюзеляжа самолета снег сдуло набегающим воздушным потоком. Позже эксперты выяснили, что в носовой части фюзеляжа образовались плотные ледяные наросты. В этой зоне располагаются датчики угла атаки и приема воздушного давления, передающие в кабину пилотов информацию о скорости самолета. Специалисты Росавиации признали образовавшийся лед барьерным.



Спустя несколько минут после взлета показания о скорости машины, выведенные на приборные панели летчиков, стали разными, автоматика, поддерживающая значения крена и тангажа взлетающей машины, отключилась, и второму пилоту Олегу Балобанову пришлось вынужденно переходить на ручное управление в режиме Direct Mode.



Командир Кулагин рассказал, что произошла «сильная разнонаправленная болтанка» и, несмотря на действия пилотов, самолет потерял управление. Параметрический самописец дал полную картину чуть было не произошедшей катастрофы. Летчики, дважды услышав предупреждение о сваливании самолета, решили возвращаться в аэропорт Магадана и даже передали в эфир сигнал бедствия. Однако зайти на посадку в ручном режиме экипаж не смог — командир Кулагин превысил скорость. Сочтя возникшую ситуацию критической, пилоты начали «двойное» управление лайнером, которое категорически запрещено руководством по летной эксплуатации.



«Это усложнило возвращение самолета в нормальный режим и создало серьезный риск для безопасности полета», — говорится в заключении специалистов.



Тем временем в результате энергичных маневров и действия электрообогрева датчиков приема воздушного давления налипший перед ними барьерный лед, скорее всего, частично отвалился. Это обстоятельство, по мнению экспертов, и дало возможность летчикам стабилизировать полет.





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