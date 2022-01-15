Полицейские нашли виновника ДТП в Магнитогорске с 5 автомобилями

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15 января 2022, 12:58 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ГУ МВД России по Челябинской области

После столкновения правонарушитель скрылся с места аварии.

В Магнитогорске водитель совершил столкновение с пятью автомобилями, припаркованными на стоянке около дома №11 по улице Строителей. Место ДТП виновник покинул, однако сотрудники полиции по осыпи краски и пластиковых фрагментов корпуса скрывшегося автомобиля идентифицировали цвет и марку машины.

В течение короткого времени экипаж 543 Отдельного батальона ДПС ГИБДД УМВД России по городу Магнитогорску во дворах обнаружил брошенный автомобиль с характерными повреждениями передней части. Затем был найден и сам нарушитель.

38-летний мужчина сообщил полицейским, что действительно совершил ДТП, якобы не справившись с управлением транспортным средством. Испугавшись последствий он скрылся с места столкновения, а когда оказался дома употребил алкоголь.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области, отношении мужчины за оставление места ДТП, а также за невыполнение требования ПДД о запрещении употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому водитель причастен, составлены административные материалы. Они переданы в мировой суд Ленинского района города Магнитогорска.

Правонарушителю грозит до 15 суток административного ареста, штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управлять транспортными средствами на срок 1,5-2 лет.

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