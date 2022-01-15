Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса и автомобиля на Варшавском шоссе в Москве
15 января 2022, 10:32
На Варшавском шоссе в Москве утром в субботу, 15 января, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и автомобиля. В результате данной аварии пострадали одиннадцать человек.
ДТП произошло районе дома номер 188 по Варшавскому шоссе. После столкновения автобуса и автомобиля общественный транспорт врезался в столб. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", среди пострадавших двое детей. Сейчас травмированным гражданам оказывают помощь врачи.
В настоящий момент подробности случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.
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