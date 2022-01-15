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Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса и автомобиля на Варшавском шоссе в Москве

, 10:32

Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса и автомобиля на Варшавском шоссе в Москве
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На Варшавском шоссе в Москве утром в субботу, 15 января, случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и автомобиля. В результате данной аварии пострадали одиннадцать человек.

ДТП произошло районе дома номер 188 по Варшавскому шоссе. После столкновения автобуса и автомобиля общественный транспорт врезался в столб. Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", среди пострадавших двое детей. Сейчас травмированным гражданам оказывают помощь врачи.

В настоящий момент подробности случившегося устанавливают сотрудники ГИБДД.

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