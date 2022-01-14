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Губернатор Сахалинской области ввел режим ЧС в связи с размывом на дороге федерального значения

, 15:07

Губернатор Сахалинской области ввел режим ЧС в связи с размывом на дороге федерального значения
небо, фото: pixels.com

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации на дороге федерального значения Южно-Сахалинск – Оха. Об этом сообщили в пятницу, 14 января, в региональном правительстве.

Такое решение принято в связи с бушующим на Сахалине мощным циклоном. В районе села Взморья шторм размыл участок федеральной трассы Южно-Сахалинск - Оха.

«Основные усилия сосредоточим на мониторинге автодороги и проведении восстановительных работ. Поручил министру транспорта и дорожного хозяйства докладывать каждый час о ходе работы»,- говорится в Телеграм-канале правительства.

Лимаренко отметил, что рабочие укрепят откосы земляного полотна и в последующем восстановят асфальтовое покрытие. По его словам, длина разрыва составляет около 50 метров.

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