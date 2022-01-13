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Московские полицейские уговорили мужчину, который пытался покончить с собой, не прыгать с метромоста

, 14:24 Источник: АГН "Москва"

Московские полицейские уговорили мужчину, который пытался покончить с собой, не прыгать с метромоста
Метромост, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Московским полицейским удалось уговорить мужчину, намеревавшемуся покончить с собой, не прыгать с метромоста, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

«Сотрудникам 1-го отдела полиции УВД на Московском метрополитене, осуществлявшим патрулирование и обеспечение охраны общественного порядка на станции «Воробьевы горы» Сокольнической линии метро, поступила информация о том, что мужчина хочет совершить прыжок с метромоста, расположенного на большой высоте над уровнем Москвы-реки. Выяснилось, что в полицию обратилась взволнованная жена пассажира, получив тревожное SMS-сообщение от мужа», - рассказали в пресс-службе.

Сержанты полиции Иван Матюшкин и Денис Ткачев действительно обнаружили у перил моста мужчину, который, по их словам, выглядел очень бледно и явно находился в состоянии стресса. Стражам порядка удалось уговорить его отказаться от попытки самоубийства.

Как сообщила пресс-служба, мужчина доставлен в больницу. 

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