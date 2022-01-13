Челябинский предприниматель ответит за травму ребенка на батуте

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13 января 2022, 13:54 Анна Семенова

Все развлечения для детей должны быть безопасными. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Трехлетний мальчик расшибся, вылетев на асфальт.

27-летний челябинец предстанет перед судом за то, что по его вине пострадал маленький ребенок. Молодой мужчина установил надувной батут в селе Долгодеревенское, причем сделал это на основании разрешения, выданного не ему.

По правилам батут необходимо зарегистрировать в Гостехнадзоре, а сам предприниматель обязан пройти специализированное обучение. Ни одно из этих условий выполнено не было. При этом услугу предприниматель оказывал деткам до 6 лет. ЧП не заставило себя долго ждать, в августе 2021 года трехлетний мальчишка перелетел через надувную стенку и упал с метровой высоты на асфальт. В больницу ребенка доставили с открытой черепно-мозговой травмой.

Сейчас уголовное дело направлено в Сосновский районный суд, где будет решаться дальнейшая судьба горе-бизнесмена.

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