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11 января 2022, 13:42

фото: pixabay.com

В Москве погиб бывший вице-президент "КамАЗа" Юрий Борисов. Обстоятельства гибели Борисова устанавливаются. По словам источника Царьграда, тело Юрия Борисова обнаружил его сын в квартире в столице.

Он забеспокоился, когда отец перестал отвечать на звонки после встречи Нового года.

В Москве по факту смерти бывшего вице-президента "КАМАЗа" проводится проверка. Тревогу забил сын, когда не смог дозвониться до отца. По данным kp.ru, тело Борисова было найдено в его московской квартире после рождественских праздников.

Родственники бывшего топ-менеджера предприятия рассказали, что в последний раз они видели Юрия Борисова в новогодние праздники. После застолья мужчина собрался поехать домой, взял такси. Больше на связь он не выходил. Сын обнаружил тело 74-летнего отца с ушибами и кровоподтёками.

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