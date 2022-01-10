На Эльбрусе произошел пожар в ангаре для стоянки кабинок канатной дороги

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10 января 2022, 09:17

Фото с места происшествия, МЧС РФ

В ночь с 9 на 10 января на горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии произошел пожар в ангаре обводной станции для стоянки кабинок канатной дороги. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Инцидент произошёл на поляне Азау. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.

«Сигнал о происшествии поступил 10 января в 1.23. К тушению привлекались силы и средства ГУ МЧС России по КБР в количестве 31 человека и семь единиц техники. В 05.04 пожар был ликвидирован»,- пояснили в ведомстве.

В МЧС добавили, что загорелась внутренняя отделка помещения. В результате происшествия пострадавших не обнаружено.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей слившегося.

Ранее сообщалось, что крупный пожар на ферме в Хабаровске уничтожил полностью здание, а вместе с ним и 180 голов крупного и мелкого рогатого скота.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МЧС КБР (@mchskbr)

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