В Челябинске столкнулись сразу три трамвая

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8 января 2022, 15:33 Анна Семенова

У первого трамвая отказали тормоза. Фото: группа "Челябинский транспорт" Вконтакте

Водитель одного из них был ранен осколками стекла.

Около 10 утра 8 января на остановке «Завод тракторных трансмиссий» в сторону центра произошло серьезное ДТП. Сразу три трамвая были впечатаны один в другой.

В группе «Челябинский транспорт» в соцсети «Вконтакте» работники ГЭТ активно обсуждают данное ЧП.

- У первого вагона с тормозами напутано было и пропали пусковые токи, - пишет пользователь Светлана. - Его с горки прокатило назад. А второй трамвай, чтобы не столкнуться, сам поехал назад. Третий трамвай ловил всех. Так как за ним были ещё вагоны. Ну как смогли, так и остановили….

Руководство горэлектротранспорта сообщило, что в ДТП пострадал один из водителей. Его ранило в ногу осколками разбившегося стекла. Рана не серьезная, уже завтра работник выйдет на линию. Также известно, что со всеми пассажирами все в порядке, единственное неудобство, которое они испытали – перекрытие движения.

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