После событий в Казахстане игрок ЦСКА Зайнутдинов не выходит на связь

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7 января 2022, 13:13 Источник: Sports.ru

Агент игрока футбольного ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова сообщил, что никак не может связаться со спортсменом.

В чемпионате России сейчас зимняя пауза и игроки были отпущены в отпуск на период январских каникул. После драматичных событий, начавшихся в Казахстане со 2-го января, игрок, предположительно находившийся на территории среднеазиатской республики, перестал выходить на связь со своим агентом​.

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