Аргументы Недели Происшествия 13+

После событий в Казахстане игрок ЦСКА Зайнутдинов не выходит на связь

, 13:13 Источник: Sports.ru

После событий в Казахстане игрок ЦСКА Зайнутдинов не выходит на связь

Агент игрока футбольного ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова сообщил, что никак не может связаться со спортсменом.

В чемпионате России сейчас зимняя пауза и игроки были отпущены в отпуск на период январских каникул. После драматичных событий, начавшихся в Казахстане со 2-го января, игрок, предположительно находившийся на территории среднеазиатской республики, перестал выходить на связь со своим агентом​.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

АОл

В мире

Представитель администрации президента Казахстана Абаев: миротворческие силы ОДКБ не будут участвовать в боевых операциях

Представитель администрации президента Казахстана Абаев: миротворческие силы ОДКБ не будут участвовать в боевых операциях

Первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев заявил, что миротворцы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не будут участвовать в боевых операциях.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

В мире