На юго-западе Москвы загорелась квартира

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6 января 2022, 18:59

Очевидцы сообщают "АН", что на улице Коштоянца произошло возгорание в жилом доме.

Пожар произошел в доме номер 6 на шестом этаже. На место уже прибыли спасатели. Пока официальной версии случившегося не объявляли.

Возгорание ликвидировано. Пострадали шесть квартир, по предварительным данным. Движения по улице Коштоянца нет. Стоит несколько пожарных машин, скорая помощь, полиция, автобусы.

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