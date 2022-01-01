В Рязанской области в новогоднюю ночь при запуске фейерверка погиб полицейский

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1 января 2022, 18:23 Источник: YA62.RU

Фото: pixabay.com

В Рязанской области в новогоднюю ночь при запуске фейерверка погиб 37-летний полицейский. О факте гибели мужчины сообщило следственное управление СК по Рязанской области. Подробности происшедшего рассказал местный портал YA62.ru.

Инцидент произошел в селе Федоровском Захаровского района. Погибший был полковником полиции, он приехал в Рязанскую область на празднование Нового года из другого региона. Сразу после наступления Нового года, компания, в которой отдыхал полковник, вышла на улицу запустить фейерверк. Однако заряд не полетел вверх, а ударил мужчину в голову.

«Он получил травмы, не совместимые с жизнью, и когда приехала «скорая», было уже поздно», – рассказал порталу источник. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ранее специалисты по пиротехнике рассказали, на что следует обращать внимание при покупке фейерверков к Новому году, а также дали советы, как обеспечить безопасность при их использовании в праздничные дни.

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