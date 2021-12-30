В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЦ Columbus

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30 декабря 2021, 20:07 Источник: ТАСС

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В торговом центре Сolumbus, расположенном на юге Москвы, была объявлена эвакуация из-за угрозы взрыва. Соответствующую информацию предоставил вечером в четверг источник в правоохранительных органах.

Торговый центр, о котором идет речь, расположен на Кировоградской улице в столице. Подчеркивается, что поступило анонимное сообщение о "минировании" здания.

Известно, что посетители ТЦ самостоятельно вышли из помещений. Сейчас центр обследуют кинологи со служебными собаками. Уточняется, что из-за эвакуации граждан около здания образовалась автомобильная пробка.

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