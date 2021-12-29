В Челябинской области чиновник за взятку помогал с вопросами жилья для сирот

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29 декабря 2021, 11:34 Анна Семенова

Чиновник решил нажиться на сиротах. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Дело касается заключения муниципального контракта.

Следственное управление СК России по Челябинской области сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении еще одного чиновника. В получении взятки подозревается заместитель главы Ашинской городской администрации. В деле фигурирует и местный житель, который взятку давал.

А данные у следствия такие. Заинтересованное лицо преподнес чиновнику 50 тысяч рублей взамен на некие действия при заключении муниципального контракта на покупку жилья для сирот.

Сейчас проводится сбор необходимой информации, которая станет доказательством обвинения. Вопрос об избрании меры пресечения решается.

О жилье, которые получают сироты после выпуска из детских домов, говорят часто и далеко не в положительном ключе. Квартиры, как правило, предоставляются таким людям в очень плачевном состоянии, а иногда и просто непригодные для жизни. Издание «Челябинск Сегодня» вспомнило о недавнем случае в Верхнеуральске, где чиновница также пошла под суд за покупку квартир для сирот, где господствовала плесень. Там муниципальная казна благодаря недобросовестной работнице лишилась 27 миллионов рублей.

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