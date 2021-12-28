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В Москве СКР начал проверку после гибели журналиста Егора Просвирнина

, 10:24

В Москве СКР начал проверку после гибели журналиста Егора Просвирнина
фото с сайта СКР

В Москве следователи СКР начали проверку после гибели журналиста, основателя сайта «Спутник и погром» (в 2017 году внесён в реестр запрещенных в России ресурсов) Егора Просвирнина.  В понедельник, 27 декабря, в СМИ появилась информация о гибели Егора Просвирнина.

На глазах очевидцев мужчина без одежды выпал из одного из жилых домов в центре Москвы на Тверском бульваре. Источник в правоохранительных органах Агентства городских новостей «Москва» сообщил, что информация о гибели Егора Просвирнина передана в следственное управление по Тверскому району СУ по ЦАО ГСУ СК России по Москве. Ведётся проверка.

Просвирнин с женой жили в арендованной квартире. Супруга Просвирнина Марина Урусова рассказала полиции, что с мужем с 24 по 27  декабря находились дома и употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, в понедельник «муж стал себя агрессивно вести, все крушил, был неадекватен». Марина вызвала свою мать и свекровь - мать Егора.

С её слов, около 15 часов муж выгнал всех из квартиры и запер дверь изнутри. Они решили поехать домой к матери Марины. Через полтора часа ей по телефону позвонил владелец квартиры и сообщил, что кто-то выбросился из окна. На место происшествия прибыли экстренные службы.

Правоохранители проникли в съёмную квартиру Просвирнина через балкон соседней квартиры, поскольку дверь его квартиры была заперта изнутри на щеколду. Егору Просвирнину было 35 лет.

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