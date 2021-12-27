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27 декабря 2021, 15:47

Валерий Блинов, фото: vk.com/vestiaramil

На Урале депутата думы города Арамиль коммуниста Валерия Блинова нашли мёртвым в пятницу, 24 декабря. Депутату гордумы от КПРФ, ветерану МВД был 61 год. Похоронят его во вторник, 28 декабря. Тело мужчины было обнаружено возле реки Сысерть на улице Пролетарская.

Коллеги Валерия Блинова рассказали, что он возвращался домой один в позднее время.

Газета «Арамильские вести» написала о том, что региональное управление СКР устанавливает обстоятельства происшествия и причины смерти народного избранника.

Валерий Блинов - уроженец города Арамиль. После окончания средней школы он начал работать слесарем-реставратором. С 1978 по 1980 год служил в армии. Демобилизовавшись из армии Блинов работал слесарем-сборщиком авиационных приборов, электрогазосварщиком.

В 1987 году получил предложение поступить на службу в МВД. За время службы в милиции прошёл путь от мл. инспектора угрозыска до начальника отделения СОБР УБОП по Свердловской области.

Награждён двумя орденами «Мужества», имеет 16 благодарности. В 2005 году вышел в отставку. В сентябре 2021 года стал депутатом Думы АГ.

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