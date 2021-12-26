Во Владивостоке на Рудневском мосту появилась трещина на проезжей части из-за аномальных морозов

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26 декабря 2021, 10:59 Источник: РИА Новости

мост, фото: pixels.com

В мэрии Владивостока сообщили, что на Рудневском мосту из-за аномальных морозов разошлись деформационные швы. На месте работают вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства.

«… на Рудневском мосту Владивостока … с утра появилась трещина шириной во всю проезжую часть. По словам специалистов, из-за аномально холодной погоды деформационные швы моста разошлись»,- пояснили в ведомстве.

Отмечается, что движение транспорта пока открыто, но окончательный план действий будет известен после того, как экспертное заключение дадут специалисты-мостостроители.

Рудневский мост – железобетонный мост общей длиной 504 метра с шириной проезжей части 9 метров и тротуарами по 1,6 метра.

Ранее сообщалось, что на севере Хабаровского края отменены занятия в школах из-за аномальных морозов.

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