Во Владивостоке на Рудневском мосту появилась трещина на проезжей части из-за аномальных морозов

В мэрии Владивостока сообщили, что на Рудневском мосту из-за аномальных морозов разошлись деформационные швы. На месте работают вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства.
«… на Рудневском мосту Владивостока … с утра появилась трещина шириной во всю проезжую часть. По словам специалистов, из-за аномально холодной погоды деформационные швы моста разошлись»,- пояснили в ведомстве.
Отмечается, что движение транспорта пока открыто, но окончательный план действий будет известен после того, как экспертное заключение дадут специалисты-мостостроители.
Рудневский мост – железобетонный мост общей длиной 504 метра с шириной проезжей части 9 метров и тротуарами по 1,6 метра.
Ранее сообщалось, что на севере Хабаровского края отменены занятия в школах из-за аномальных морозов.
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