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В Москве автобус врезался в мачту освещения

, 10:26 Источник: ТАСС

В Москве автобус врезался в мачту освещения
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На Севастопольском проспекте в Москве в пятницу, 24 декабря, рейсовый автобус врезался в мачту освещения. Согласно последней информации столичной прокуратуры, в результате случившегося пострадал пассажир.

Известно, что в момент аварии в автобусе находились пятнадцать пассажиров. Женщина, которая пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия, была госпитализирована. Данных о ее состоянии не поступало.

В настоящий момент московская прокуратура проводит проверку исполнения компанией-перевозчиком требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также о пассажирских перевозках.

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