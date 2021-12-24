Адвокаты всех топ-менеджеров ХК «СДС-Уголь» обжаловали их арест по делу о взрыве на шахте «Листвяжная»

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24 декабря 2021, 07:16 Источник: ТАСС

молоток судьи, pixabay.com

Адвокаты всех топ-менеджеров компании "СДС-Уголь" обжаловали их арест по уголовному делу об аварии, которая 25 ноября текущего года произошла на шахте "Листвяжная" и унесла жизни 51 человека.

В Центральном районном суде Кемерова журналистам сообщили, что защита главы совета директор компании Михаила Федяева, гендиректора Геннадия Алексеева, технического директора Антона Якутова и главного инженера шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова подали апелляционные жалобы на их арест.

Напомним, на шахте произошел взрыв с последующим возгоранием. Среди погибших – пять горноспасателей.

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