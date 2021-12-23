Челябинца, сбившего ребенка на электросамокате и сбежавшего, будут судить
23 декабря 2021, 09:47 Анна Семенова
Пятилетний ребенок получил тяжелые травмы.
ЧП с участием электросамоката произошло в Ленинском районе Челябинска в августе. Мужчина, проезжая по улице Гагарина, сбил пятилетнего мальчика. Ребенок упал и сильно ударился головой. Его отец пытался схватить обидчика, но тот вырвался и уехал с места происшествия.
Так как двухколесный транспорт был не арендованный, а личный, искать виновника пришлось довольно долго. Однако следователям это удалось, и в октябре челябинец был задержан. Свою вину 36-летний мужчина сразу признал. Сейчас уголовное дело направлено в мировой районный суд.
Как сообщают в прокуратуре, мальчик получил тупую травму головы, это расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью. Родители ребенка требуют компенсацию за лечение и реабилитацию, а также возмещение морального вреда на общую сумму 225 тысяч рублей.
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