Аргументы Недели Происшествия 13+

В Каспийске при взрыве газа в жилом доме пострадал ребёнок

, 19:43 Источник: РИА Новости

В Каспийске при взрыве газа в жилом доме пострадал ребёнок
пожар, фото: pixels.com

В среду, 22 декабря, в квартире на третьем этаже жилого дома в Каспийске произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Вечером в Дагестане произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже десятиэтажного дома ... Пострадавшие госпитализируются в ожоговый центр РКБ города Махачкала»,- пояснил собеседник.

В результате происшествия пострадали три человека, в том числе ребенок. Эвакуацию жильцов не проводили. Несущие конструкции не повреждены, нарушено остекление одной квартиры.

Ранее сообщалось, что 21 декабря в жилом доме в Калуге произошел взрыв газа, за которым последовал пожар. Пострадавший был госпитализирован.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

«Нафтогаз» просит ЕК обязать «Газпром» выставить на продажу больше газа через Украину

«Нафтогаз» просит ЕК обязать «Газпром» выставить на продажу больше газа через Украину

Компания «Нафтогаз Украины» 21 декабря обратилась в Еврокомиссию с жалобой на злоупотребление российским «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. Об этом сообщили в пресс-службе организации в среду, 22 декабря.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Наука

Происшествия

Экономика

Происшествия

В мире

Происшествия

Экономика

Наука

В мире

Общество