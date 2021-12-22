В Каспийске при взрыве газа в жилом доме пострадал ребёнок

В среду, 22 декабря, в квартире на третьем этаже жилого дома в Каспийске произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщили в экстренных службах.
«Вечером в Дагестане произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже десятиэтажного дома ... Пострадавшие госпитализируются в ожоговый центр РКБ города Махачкала»,- пояснил собеседник.
В результате происшествия пострадали три человека, в том числе ребенок. Эвакуацию жильцов не проводили. Несущие конструкции не повреждены, нарушено остекление одной квартиры.
Ранее сообщалось, что 21 декабря в жилом доме в Калуге произошел взрыв газа, за которым последовал пожар. Пострадавший был госпитализирован.
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