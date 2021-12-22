В Каспийске при взрыве газа в жилом доме пострадал ребёнок

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22 декабря 2021, 19:43 Источник: РИА Новости

пожар, фото: pixels.com

В среду, 22 декабря, в квартире на третьем этаже жилого дома в Каспийске произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщили в экстренных службах.

«Вечером в Дагестане произошел взрыв газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже десятиэтажного дома ... Пострадавшие госпитализируются в ожоговый центр РКБ города Махачкала»,- пояснил собеседник.

В результате происшествия пострадали три человека, в том числе ребенок. Эвакуацию жильцов не проводили. Несущие конструкции не повреждены, нарушено остекление одной квартиры.

Ранее сообщалось, что 21 декабря в жилом доме в Калуге произошел взрыв газа, за которым последовал пожар. Пострадавший был госпитализирован.

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