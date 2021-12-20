В хостеле на северо-западе Москвы произошёл пожар

В понедельник, 20 декабря, на северо-западе Москвы загорелся четырехэтажный хостел «Бункер». Из здания эвакуировали порядка 100 человек, сообщает представитель экстренных служб.
«Очаг возгорания находился на первом этаже четырехэтажного хостела "Бункер" на Волоколамском шоссе»,- пояснил собеседник.
Он отметил, что пожар удалось оперативно ликвидировать. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося.
Ранее сообщалось, что 20 декабря два человека погибли при пожаре в нежилом здании в Красной Поляне.
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