В хостеле на северо-западе Москвы произошёл пожар

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20 декабря 2021, 17:53 Источник: РИА Новости

пожарные, фото: pixels.com

В понедельник, 20 декабря, на северо-западе Москвы загорелся четырехэтажный хостел «Бункер». Из здания эвакуировали порядка 100 человек, сообщает представитель экстренных служб.

«Очаг возгорания находился на первом этаже четырехэтажного хостела "Бункер" на Волоколамском шоссе»,- пояснил собеседник.

Он отметил, что пожар удалось оперативно ликвидировать. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей случившегося.

Ранее сообщалось, что 20 декабря два человека погибли при пожаре в нежилом здании в Красной Поляне.

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