В больнице Ижевска 12-летний подросток ударил ножом врача по приказу своего отца

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20 декабря 2021, 12:14 Источник: RT

Фото: pixabay.com

В Ижевской городской больнице 12-летний подросток, пришедший на прием со своим отцом, нанес врачу несколько ножевых ранений. Напасть на медика ему приказал отец. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Как говорится в сообщении, 18 декабря отец и сын пришли на прием в инфекционное отделение Ижевской городской больницы №3. Мальчик жаловался на высокую температуру. На приеме мужчину не устроил порядок сдачи медицинских анализов, и он устроил скандал заведующему отделением. В ходе конфликта он «дал указание сыну ударить врача ножом».

«Действуя по указанию отца, подросток нанес врачу три ножевых ранения в спину и живот, причинив тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни», — говорится в сообщении пресс-службы.

Врач госпитализирован. Против отца, ранее судимого, возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство». Подростку назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что недовольный пациент нанес смертельное ранение врачу-стоматологу в клинике на северо-востоке Москвы.

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