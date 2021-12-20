В Магадане найден мертвым местный депутат-единорос Крамаренко, который раньше позировал на фоне сотни убитых птиц

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20 декабря 2021, 09:31 Источник: РБК

Фото: hunting_in_siberia / Instagram

Депутат Магаданской гордумы Александр Крамаренко найден в воскресенье мертвым в своем офисе. Крамаренко стал известен после того, как разместил в соцсетях фотографию, где он позирует на фоне надписи «Чукотка-21», выложенной более чем из сотни убитых птиц.

Тело обнаружено в воскресенье вечером. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Магаданской области.

«Ночью был проведен осмотр места происшествия, сейчас опрашиваются возможные свидетели, родственники, очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза», — сообщил собеседник агентства.

Следователи отрабатывают несколько версий случившегося. По одной из них, депутат мог покончить с собой. По другой — это "противоправные действия" в отношении него. Об этом в эфире телеканала РЕН ТВ заявил помощник руководителя регионального управления ведомства Андрей Макаров.

Летом «Новая газета» опубликовала снимок человека, позирующего с ружьем на фоне огромного количества тушек гусей, журавлей и уток. Журналисты подсчитали, что на фотографии около 150 мертвых птиц. Охотником оказался местный магаданский депутат-единорос Крамаренко. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты.

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