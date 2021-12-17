На заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге произошел пожар

В пятницу, 17 декабря, на заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге загорелся строящейся военный корабль. Об этом сегодня вечером сообщил сотрудникам СМИ представитель экстренных служб.
Уточняется, что возгорание было зафиксировано около семи вечера на стапеле №6. Очаг находился на верхней палубе строящегося корвета "Проворный". Подчеркивается, что пламя распространилось на площади 80 квадратных метров.
Впоследствии стало известно, что в результате случившегося пострадали три человека. Двое были госпитализированы. К тушению пожара привлекали 89 человек и 22 единицы техники.
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