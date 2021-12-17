Лифт c пассажиром сорвался и пролетел несколько этажей в одной из башен комплекса «Федерация» в «Москва Сити»

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17 декабря 2021, 19:51

фото: pixabay.com

Лифт, в котором находился один пассажир, сорвался и пролетел с 27 по 14 этаж в одной из башен комплекса «Федерация» в деловом центре «Москва Сити». В результате инцидента пассажир лифта получил ушиб позвоночника.

Инцидент произошел в четверг, 16 декабря, около 20:00. Лифт сорвался и пролетел 13 этажей, где резко затормозил. Как известно из СМИ, с мужчиной, пассажиром лифта, всё в порядке. Полиция и прокуратура проводят проверку,- сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров прокомментировал инцидент. По его словам, ситуация не представляла опасности для жизни пассажира лифта,- сообщает радиостанция «Говорит Москва». Эксперт уточнил, что лифт не упал, а произошла «штатная аварийная ситуация», сработала система безопасности.

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