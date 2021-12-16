В Челябинске световые новогодние фигуры вновь привлекли вандалов

Аргументы Недели → Происшествия

16 декабря 2021, 18:36 Анна Семенова

Фото: Комитет дорожного хозяйства Челябинска

Не успели горожане насладиться красотой, как ее начали портить.

Власти стараются украсить Челябинск к новогодним праздникам. В центр ради сверкающей красоты приезжают даже из отдаленных районов. Приятно прогуляться по Кировке, сделать фотографии на память и просто зарядиться настроением.

В этом году появились новые световые фигуры. Но они тут же привлекли вандалов. К сожалению, это уже стало ежегодной традицией. Пострадали веер, у него разбили стекло и елочный шар – у него повредили светодиоды.

В прошлом году на световой карете в центре Челябинска не досчитались около 70 лампочек. 25 светодиодов выкрутили из инсталляции «Люстра» возле театра драмы.

Самое интересное, что в быту такие лампы абсолютно бесполезны – при напряжении 220 вольт сразу же сгорят, более того, могут вызвать короткое замыкание и повредить электропроводку.

В комитете дорожного хозяйства еще раз призвали горожан относиться с уважением к муниципальному имуществу. И если вы стали свидетелем акта вандализма, не оставайтесь равнодушными и сообщайте в полицию.



Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости