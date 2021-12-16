Девочка из Орехово-Зуева получила ожоги обеих ног после падения в яму с кипятком по дороге в школу

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16 декабря 2021, 10:59 Источник: АГН "Москва"

машина скорой помощи, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) России по Подмосковью Ольга Врадий сообщила, что утром 16 декабря в подмосковном Орехово-Зуеве девочка упала в яму с кипятком по дороге в школу.

«Следственным отделом по городу Орехово-Зуево ГСУ СК России по Московской области по факту халатности должностных лиц, повлекшей травмирование 11-летней девочки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»)»,- уточнила она.

Врадий добавила, что школьница получила ожоги обеих ног и была госпитализирована в больницу.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей происшествия. В ближайшее время планируется допрос родителей и назначение судебно-медицинской экспертизы. Также следствию предстоит установить, какие меры были приняты ответственными должностными лицами для исключения подобных ситуаций.

Областная прокуратура тоже начала проверку.

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